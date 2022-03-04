Дмитро Орлов, мер міста Енергодар, назвав напад росіян "загрозою світовій безпеці". Те ж саме у відеозверненні сказав і Президент України Володимир Зеленський.

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МАГАТЕ знає про обстріли на Запорізькій АЕС і поговорило про це зі Шмигалем

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що "знає про обстріли" Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі та постачає близько чверті електроенергії в Україні.

У МАГАТЕ також заявили, що генеральний директор організації Рафаель Гроссі розмовляв з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про "серйозну ситуацію" на ЗАЕС і небезпеку в випадку потрапляння ударів росіян у реактори.

А проте МАГАТЕ й знає зі слів українського ядерного регулятора, що наразі "не зафіксовано жодних змін рівня радіації" на місці.



Що робити у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу

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