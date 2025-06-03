12-й визит с начала полномасштабной войны: в Украину прибыл глава МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 3 июня, прибыл в Украину. Он уже встретился с главой Министерства энергетики Германом Галущенко.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Гросси в соцсети Х (ранее твитер).

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Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

Это 12-й визит Гросси в Украину с начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Начал свой 12-й визит в Украину с февраля 2022 года, подтверждая поддержку МАГАТЭ для страны,

– написал Гросси.



В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ / Фото Рафаэля Гросси

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Он сообщил, что провел встречу с Германом Галущенко, на которой они обсудили то, как МАГАТЭ может помочь Украине восстановить ее энергетическую инфраструктуру. В частности, речь идет о новых блоках на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку подстанций.