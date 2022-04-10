Глава международного трибунала над Милошевичем призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Прокурор и глава международного трибунала Джеффри Найс, который возглавлял дело бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН или лишить ее права вето.

Он подчеркнул, что существующая система (Совбеза, – ред.) немного сломана или неполна, но это не значит, что мы не должны приложить все усилия для ее совершенствования.

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По словам Джеффри Найса, сейчас важно выгнать Россию из Совета безопасности, или отменить ее вето, или каким-то иным образом лишить ее права.

Международное сообщество должно пойти на этот шаг, поскольку вторжение России в Украину всколыхнуло весь мир, поставив угрозу ядерной катастрофы.

Эта власть, подумайте только, эквивалентна тому, что Гитлер получил бы право вето в 1944 году, чтобы сказать, кого будут судить в Нюрнберге в 1946 году,

– заявил Джеффри Найс.

Он добавил, что другой способ привлечь РФ к ответственности – это чтобы после окончания войны Россия передала всех идентифицированных или потенциальных обвиняемых.

К слову, расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, что не видит сценария, в котором бы не было Международного уголовного суда Против Путина. И на такое расследование не повлияет даже достижение мира и завершение войны, ведь это преступления против человечества.

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