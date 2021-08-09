"Четкий сигнал поддержки Украины": глава МИД Австрии приедет на саммит Крымской платформы
Источник:Укринформ
На саммите Крымской платформы в Киеве Австрию будет представлять глава МИД Александр Шалленберг. Прибытие главы дипломатии станет четким сигналом поддержки инициативы Украины.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на федеральное министерство европейских и международных дел австрийского государства.
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Австрия будет представлена на учредительном мероприятии Крымской платформы 23 августа 2021 года в Киеве министром иностранных дел Александером Шалленбергом,
– заявили в МИД Австрии.
"Этим участием министра иностранных дел Шалленберга Австрия подает четкий сигнал о том, что поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы", – добавили дипломаты.
Австрия приветствует Крымскую платформу
Отметили также, что Австрия приветствует инициативу Украины собрать вместе международное сообщество для того, чтобы вопрос недопустимой оккупации Крыма и ее последствий оставался в международной повестке дня.
- "Уважение к международному праву и территориальной целостности является краеугольным камнем европейского порядка безопасности", – добавили в ведомстве.
Поэтому Австрия осуждает оккупацию и милитаризацию Крымского полуострова Россией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ,
– подытожили в министерстве.
Что такое Крымская платформа
Крымская платформа – это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма.
Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.