"Четкий сигнал поддержки Украины": глава МИД Австрии приедет на саммит Крымской платформы

На саммите Крымской платформы в Киеве Австрию будет представлять глава МИД Александр Шалленберг. Прибытие главы дипломатии станет четким сигналом поддержки инициативы Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на федеральное министерство европейских и международных дел австрийского государства.

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Австрия будет представлена ​​на учредительном мероприятии Крымской платформы 23 августа 2021 года в Киеве министром иностранных дел Александером Шалленбергом,

– заявили в МИД Австрии.

"Этим участием министра иностранных дел Шалленберга Австрия подает четкий сигнал о том, что поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы", – добавили дипломаты.

Австрия приветствует Крымскую платформу

Отметили также, что Австрия приветствует инициативу Украины собрать вместе международное сообщество для того, чтобы вопрос недопустимой оккупации Крыма и ее последствий оставался в международной повестке дня.

"Уважение к международному праву и территориальной целостности является краеугольным камнем европейского порядка безопасности", – добавили в ведомстве.

Поэтому Австрия осуждает оккупацию и милитаризацию Крымского полуострова Россией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ,

– подытожили в министерстве.

Что такое Крымская платформа Крымская платформа – это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.

Саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в Киеве.