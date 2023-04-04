Историческое событие: Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия официально вступает в НАТО. Глава министерства иностранных дел подписал документ на вступление в Альянс.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто 4 апреля подписал документ о вступлении страны в НАТО. Документ об этом передали госсекретарю США, завершающему процесс вступления.

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Финляндия сегодня стала 31 страной НАТО

4 апреля 2023 го Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто подписал документ о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора. Это произошло в штаб-квартире НАТО в здании Манфреда Вернера.

Финляндия подписала документ о вступлении в НАТО: смотрите видео

Гаависто назвал этот момент историческим. По его словам, примерно в то же время Турция передала решение о ратификации членства Финляндии госсекретарю США.

Документ об этом уже передали госсекретарю США, завершающему процесс вступления. В 16:30 по киевскому времени в штаб-квартире НАТО поднимут флаг Финляндии.

США поздравили Финляндию как члена НАТО

Граница НАТО с Россией расширяется более чем в два раза, ведь Финляндия имеет сухопутную границу со страной около 1 300 километров.

Корреспондентка 24 канала из Брюсселя сообщила, что во время совместного заявления с генсекретарем НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Финляндию со вступлением в блок.

Сегодня исторический день, мы принимаем Финляндию как члена НАТО и за это в каком-то смысле нужно поблагодарить Путина, потому что именно агрессия России ускорила принятие этого решения,

– сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения многие страны начали укреплять свои оборонные силы.

Кроме того, Блинкен рассказал, что сегодня проходит подготовка к Вильнюсскому саммиту. Ожидается, что альянс подтвердит политическую и практическую поддержку Украины.

Финляндию уже приветствуют со вступлением в НАТО

3 апреля в НАТО сообщалось, что Финляндия станет 31-м членом Альянса во вторник, 4 апреля 2023 года. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал немедленное вступление Финляндии, сказав: "Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для нордической безопасности и для НАТО в целом".

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия уже в НАТО и поздравил страну с историческим событием.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также поздравил финнов. Он подчеркнул, что у Украины также есть цель присоединиться к альянсу и сегодня будет обсуждение, как двигаться дальше в этом направлении.

В 15:30 по Киеву глава МИД Финляндии передаст генсеку США на сохранение документа о присоединении к Североатлантическому альянсу. В 16:30 по киевскому времени в штаб-квартире НАТО будет поднят флаг Финляндии.