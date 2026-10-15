"Две трети разведданных": глава МИД Франции раскрыл масштабы помощи Украине

Европейские страны, в частности Франция, предоставляют Украине две трети всей разведывательной информации. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро опроверг мифы о слабой поддержке Киева со стороны партнеров.

В эфире радиостанции France Inter французский дипломат подчеркнул, что Европа уже давно взяла на себя основную часть помощи нашему государству.

Война в сознании и информационный фронт

По словам дипломата, с начала полномасштабного вторжения звучало много пессимистических прогнозов о падении Украины или отказе США от поддержки, однако реальность оказалась иной.

Мы ведем войну не только на поле боя, но и в сознании людей,

– отметил Жан-Ноэль Барро.

Он обвинил Кремль и российских интернет-троллей в целенаправленных попытках пошатнуть солидарность европейцев с украинцами.

Несмотря на эти информационные атаки, именно европейские столицы, и Париж в частности, остаются главными поставщиками критически важных данных для украинских военных.

Что предшествовало заявлениям о разведданных?

Тема обмена секретной информацией получила огласку после публикации в The Washington Post, где говорилось о том, что США пригрозили Украине прекращением передачи разведданных из-за ударов по российским энергетическим объектам.

Владимир Зеленский подтвердил в интервью NPR наличие таких предупреждений, но уточнил, что угрозы не были воплощены в жизнь. В то же время Дональд Трамп заверил журналистов, что обмен разведывательными данными продолжается, а в Европейской комиссии заявили об отсутствии каких-либо признаков прекращения партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Франция активно участвует и в укреплении украинской боевой авиации.

Владимир Зеленский после разговора с Эммануэлем Макроном отметил, что в ближайшее время украинские пилоты отправятся во Францию для начала тренировок на многоцелевых истребителях Rafale. Кроме того, страны работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб непосредственно на территории Украины.