"Две трети разведданных": глава МИД Франции раскрыл масштабы помощи Украине
Европейские страны, в частности Франция, предоставляют Украине две трети всей разведывательной информации. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро опроверг мифы о слабой поддержке Киева со стороны партнеров.
В эфире радиостанции France Inter французский дипломат подчеркнул, что Европа уже давно взяла на себя основную часть помощи нашему государству.
Война в сознании и информационный фронт
По словам дипломата, с начала полномасштабного вторжения звучало много пессимистических прогнозов о падении Украины или отказе США от поддержки, однако реальность оказалась иной.
Мы ведем войну не только на поле боя, но и в сознании людей,
– отметил Жан-Ноэль Барро.
Он обвинил Кремль и российских интернет-троллей в целенаправленных попытках пошатнуть солидарность европейцев с украинцами.
Несмотря на эти информационные атаки, именно европейские столицы, и Париж в частности, остаются главными поставщиками критически важных данных для украинских военных.
Что предшествовало заявлениям о разведданных?
Тема обмена секретной информацией получила огласку после публикации в The Washington Post, где говорилось о том, что США пригрозили Украине прекращением передачи разведданных из-за ударов по российским энергетическим объектам.
Владимир Зеленский подтвердил в интервью NPR наличие таких предупреждений, но уточнил, что угрозы не были воплощены в жизнь. В то же время Дональд Трамп заверил журналистов, что обмен разведывательными данными продолжается, а в Европейской комиссии заявили об отсутствии каких-либо признаков прекращения партнерства между Киевом и Вашингтоном.
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Франция активно участвует и в укреплении украинской боевой авиации.
Владимир Зеленский после разговора с Эммануэлем Макроном отметил, что в ближайшее время украинские пилоты отправятся во Францию для начала тренировок на многоцелевых истребителях Rafale. Кроме того, страны работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб непосредственно на территории Украины.