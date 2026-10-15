В ефірі радіостанції France Inter французький дипломат наголосив, що Європа вже давно взяла на себе основну частину допомоги нашій державі.

Війна у свідомості та інформаційний фронт

За словами дипломата, від початку повномасштабного вторгнення лунало багато песимістичних прогнозів про падіння України чи відмову США від підтримки, проте реальність виявилася іншою.

Ми ведемо війну не лише на полі бою, а й у свідомості людей,

– зазначив Жан-Ноель Барро.

Він звинуватив Кремль і російських інтернет-тролів у цілеспрямованих спробах відвернути європейців від солідарності з українцями.

Попри ці інформаційні атаки, саме європейські столиці, і Париж зокрема, залишаються головними постачальниками критично важливих даних для українських військових.

Що передувало заявам про розвіддані?

Тема обміну секретною інформацією набула розголосу після публікації The Washington Post, де йшлося про те, що США пригрозили Україні зупинкою передачі розвідданих через удари по російських енергетичних об'єктах.

Володимир Зеленський підтвердив в інтерв'ю NPR наявність таких попереджень, але уточнив, що погрози не були втілені в життя. Водночас Дональд Трамп запевнив журналістів, що обмін розвідданими триває, а в Європейській комісії заявили про відсутність будь-яких ознак припинення партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, Франція активно долучається й до посилення української бойової авіації.

Володимир Зеленський після розмови з Емманюелем Макроном зазначав, що найближчим часом українські пілоти вирушать до Франції для початку тренувань на багатоцільових винищувачах Rafale. Крім того, країни працюють над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб безпосередньо на території України.