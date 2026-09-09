Об этом сообщает Reuters.

Что заявило МИД Германии

Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой.

Он сказал, что Берлин может помочь украинскому правительству их идентифицировать.

В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, а кто имеет статус резидента,

– заявил немецкий министр.

Также чиновник заявил, что Украина должна закупать больше оружия у немецких компаний, отметив, что позиция Берлина как крупнейшего донора Киева означает, что он вправе ожидать заказов для своих оборонных компаний.

Вадефуль сказал, что во время визита в прошлом месяце он заверил президента Зеленского, что Германия будет и впредь поддерживать Украину в обороне от России.

Но я также должен объяснить это немецким налогоплательщикам, и самое меньшее, что вы можете сделать, – это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках. В настоящее время мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые мы получаем в Германии,

– заявил глава немецкого МИД.

Напомним, что комментарии Вадефуля прозвучали через несколько дней после того, как Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в августе, которая, по словам властей, едва не привела к большой катастрофе.

После этого напряженность между Москвой и Берлином возросла. Германия решила закрыть российское консульство и "Русский дом", а Россия – филиалы немецкого Института Гете.

Россия опровергла все обвинения и заявила, что "это начало настоящей войны".