Об этом сообщает Reuters.
Что заявило МИД Германии
Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой.
Он сказал, что Берлин может помочь украинскому правительству их идентифицировать.
В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, а кто имеет статус резидента,
– заявил немецкий министр.
Также чиновник заявил, что Украина должна закупать больше оружия у немецких компаний, отметив, что позиция Берлина как крупнейшего донора Киева означает, что он вправе ожидать заказов для своих оборонных компаний.
Вадефуль сказал, что во время визита в прошлом месяце он заверил президента Зеленского, что Германия будет и впредь поддерживать Украину в обороне от России.
Но я также должен объяснить это немецким налогоплательщикам, и самое меньшее, что вы можете сделать, – это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках. В настоящее время мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые мы получаем в Германии,
– заявил глава немецкого МИД.
Напомним, что комментарии Вадефуля прозвучали через несколько дней после того, как Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в августе, которая, по словам властей, едва не привела к большой катастрофе.
После этого напряженность между Москвой и Берлином возросла. Германия решила закрыть российское консульство и "Русский дом", а Россия – филиалы немецкого Института Гете.
Россия опровергла все обвинения и заявила, что "это начало настоящей войны".