Про це пише Reuters.

Що заявило МЗС Німеччини

Вадефуль заявив, що українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, повинні повернутися додому.

Він сказав, що Берлін може допомогти українському уряду їх ідентифікувати.

Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований, а хто має статус резидента,

– заявив німецький міністр.

Також посадовець заявив, що Україна повинна купувати більше зброї у німецьких компаній, заявивши, що позиція Берліна як найбільшого донора Києва означає, що він має право очікувати замовлень для своїх оборонних компаній.

Вадефуль сказав, що під час візиту минулого місяця він запевнив президента Зеленського, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в обороні від Росії.

Але я також маю пояснити це німецьким платникам податків, і найменше, що ви можете зробити, це забезпечити, щоб німецька оборонна промисловість брала участь у всіх закупівельних заходах. Наразі ми не повністю задоволені рівнем замовлень, які ми отримуємо в Німеччині,

– заявив глава німецького МЗС.

Нагадаємо, що коментарі Вадефуля прозвучали через кілька днів після того, як Німеччина звинуватила Росію у спробі атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле у серпні, яка, за словами влади, ледь не спричинила великої катастрофи.

Після цього напруженість між Москвою та Берліном зросла. Німеччина вирішила, що закрити російське консульство та "Рускій дом", а Росія – філії німецького Інституту Ґете.

Усі звинувачення Росія заперечила і заявила, що "це початок справжньої війни".