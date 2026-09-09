В Германии заявили, что украинским мужчинам пора возвращаться на Родину

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинским мужчинам пора возвращаться на Родину. Также он выразил недовольство низким объемом заказов для немецких оборонных компаний со стороны Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Что заявило МИД Германии

Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой.

Он сказал, что Берлин может помочь украинскому правительству их идентифицировать.

В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, а кто имеет статус резидента,

– заявил немецкий министр.

Также чиновник заявил, что Украина должна закупать больше оружия у немецких компаний, отметив, что позиция Берлина как крупнейшего донора Киева означает, что он вправе ожидать заказов для своих оборонных компаний.

Вадефуль сказал, что во время визита в прошлом месяце он заверил президента Зеленского, что Германия будет и впредь поддерживать Украину в обороне от России.

Но я также должен объяснить это немецким налогоплательщикам, и самое меньшее, что вы можете сделать, – это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках. В настоящее время мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые мы получаем в Германии,

– заявил глава немецкого МИД.

Напомним, что комментарии Вадефуля прозвучали через несколько дней после того, как Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в августе, которая, по словам властей, едва не привела к большой катастрофе.

После этого напряженность между Москвой и Берлином возросла. Германия решила закрыть российское консульство и "Русский дом", а Россия – филиалы немецкого Института Гете.

Россия опровергла все обвинения и заявила, что "это начало настоящей войны".