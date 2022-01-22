Глава МИД Германии сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT

В МИД Германии сомневаются, целесообразно ли отключать Россию от SWIFT. Такое решение, считает Анналена Бербок, может быть самым мощным, однако неизвестно, самым ли действенным.

Об этом министр иностранных дел сообщила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Пока Запад размышляет над тем, какие санкции можно ввести против Москвы.

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Санкции против "Северного проекта-2" тоже обсуждают

При этом Бербок подчеркнула, что необходимо рассчитывать, какие финансовые и экономические санкции действительно нанесут удар России, а не вернутся бумерангом.

Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры на случай дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2",

– добавила Бербок.

Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники заявило, что ЕС и США уже отказались от идеи отключить Россию от международной межбанковской системы. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже опровергла эту информацию.

Возможной альтернативой рассматривают введение экономических санкций против крупнейших российских банков.

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Позиция Германии относительно возможной агрессии России в Украине:

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсудить с Джо Байденом ситуацию вокруг Украины.

Также в немецком Минобороны подтвердили, что пока не будут поставлять оружие Украине.

Вместе с тем Олаф Шольц сообщил, что Германия настроена на санкции против России в случае агрессии. В частности, действия могут предпринять против "Северного потока-2".

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