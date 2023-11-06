Было несколько неловко: глава МИД Хорватии извинился за попытку поцелуя германской коллеги

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман извинился за свою попытку поцеловать немецкую коллегу. Он заявил, что это обычная практика среди министров.

Несколько дней назад в объективы камер попал момент, на котором хорватский министр вместе с рукопожатием пытается поцеловать главу МИД Германии. Но не пока комментировала ситуацию.

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Нападение с поцелуем

В четверг, 2 ноября журналисты зафиксировали неловкую попытку министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича-Радмана поздравить свою немецкую коллегу Анналену Бербок. Он сначала протянул руку, чтобы пожать руку, а затем наклонился вперед, чтобы поцеловать.

Ситуация вызвала большой резонанс как в хорватских, так и в немецких СМИ. Некоторые издания назвали это "нападением с поцелуем". Впоследствии Грлич-Радман извинился за это и объяснил свое поведение. Он назвал это "неудобным моментом".

Мы, министры, всегда сердечно здороваемся. Если кто-то увидел в этом что-то плохое, то простите те, кто это воспринял. Самолет опоздал, поэтому мы видели друг друга только на общем фото. Может, получилось неудобно,

– сообщил министр.

Соответствующий инцидент произошел во время группового фотоглавы МИД стран на конференции по расширению ЕС в Берлине. Министр Бербок пока никак публично не отреагировала на ситуацию.

Попытка поцелуя главой МИД Хорватии: смотрите видео

Деятельность МИД Украины