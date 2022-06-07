Глава МИД Италии о высказываниях Медведева в адрес Запада: это прямая угроза

Заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России – прямая угроза в адрес Запада. Об этом сообщил глава МИД Италии.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что такие высказывания Медведева – опасны.

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Он также отметил, что такие заявления заместителя председателя Совбеза России не помогут диалогу и прекращению огня.

Заявления Медведева очень серьезные и опасные. Это неприемлемые слова, которые очень беспокоят еще и потому, что они раздаются от заместителя председателя Совета безопасности России,

– сообщил Луиджи Ди Майо.

Что известно о высказывании Медведева

Ранее глава председателя Совета безопасности России публиковал шокирующие заявления по странам Запада в своих социальных сетях.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Telegram так резки. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – писал Медведев.

Последние новости из России

Угрозы Кремля новыми атаками сразу после утренних обстрелов и взрывов в Киеве могут указывать только на одно – Путин пытается поднять ставки.

Сейчас идет жестокая борьба внутри Кремля, и она никогда не была столь интенсивной за все время правления Путина. Все кланы активно группируются, перегруппировываются, маневрируют. Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, одной из причин этого является состояние здоровья президента России Владимира Путина, заставляющего российские элиты задуматься, что последует за ним.

Цель Кремля очевидна – полностью уничтожить наше государство. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Путин просыпается и засыпает с этим мнением.

Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала. Такое мнение озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на призывы Франции "не унижать Россию".

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