Глава дипломатии Китая прибыл в Москву во время визита Байдена в Киев: какую игру ведет Пекин

Пока Джо Байден посещал Киев, в Москву прибыл главный китайский дипломат Ван И, анонсировавший мирную инициативу. Визит китайского дипломата также имеет определенный символизм, ведь состоялся во время напряжения между Китаем и США и в то время, когда Ван И уверяет, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эру.

На фоне укрепления консолидации Западного мира вокруг Украины Пекин начинает посылать довольно тревожные сигналы. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что кроется за сближением Китая и России и как далеко готов зайти Пекин.

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Мирный план Китая: что Ван И представил в Мюнхене

На Мюнхенской конференции по безопасности председатель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что Китай разрабатывает план мирного договора для России и Украины.

В китайском предложении по мирному урегулированию войны будет отмечена необходимость соблюдения целей и принципов Устава ООН. Таких как суверенитет и территориальная целостность Украины.

Ван И заверил, что Пекин будет "твердо стоять на стороне мира и диалога". И все вроде бы и логично звучит, тем более на фоне годовщины российского вторжения в Украину. Ван И даже заявил, что эта война не должна продолжаться, и ее нужно срочно заканчивать.

Однако КНР считает, что в ходе урегулирования конфликта должны учитываться законные интересы всех государств в сфере безопасности. Тоесть, Пекин предлагает учесть "беспокойство" Путина.

Китай пытается вбить клин между Европой и США

Вместе с тем Китай откровенно пытается вбить клин между Европой и Соединенными Штатами. Ван И, выступая в Мюнхене, откровенно говорит, что европейские политики не должны сотрудничать с США по вопросу Украины, ведь якобы именно США эта война и выгодна.

20 февраля, в то время как Джо Байден говорил в Киеве о непоколебимой поддержке Западом Украины, советник китайского лидера Ван И полетел в Москву, где пробудет два дня. Ожидается, что в Москве он обсудит вопросы войны в Украине, а также углубление китайско-российских отношений.

На фоне этого визита уже несколько дней не утихает скандал, вызванный заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен уверен, что Китай рассматривает возможность помощи Москве летальным оружием. И вот сегодня, прежде чем Ван И отправился в Москву, МИД Китая обвинили администрацию Байдена в распространении лжи и защитили тесное партнерство Китая с Россией. В Пекине отметили, что именно США затягивают войну, а не Китай.

Это заявление является частью ряда дипломатических шагов, поскольку лидер Китая Си Цзиньпин пытается сохранить связи с диктатором Путиным, в то же время рассматривая Пекин как безупречного переговорщика между Украиной и Россией. Однако очень похоже, что Пекин, предлагая мирный план, все же пытается выиграть от этого и сблизиться с Москвой.

Но возникает вообще запутанная история. С одной стороны, после заявления Энтони Блинкена о намерениях Китая передать России летальное оружие, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорит, что Китай пересечет "красную линию", если одобрит решение о предоставлении России летальной военной помощи. А это точно будет иметь последствия для Пекина.

С другой стороны, президент Владимир Зеленский заявил, что лично обращался к руководству Китая с просьбой не оказывать никакой поддержки России в войне против Украины. Отвечая на вопрос, проходят ли уже поставки в Россию китайского оружия, Зеленский отметил, что сегодня этого не наблюдается.

По его словам, отношения с Китаем всегда были очень хорошими, и он надеется, что так будет и дальше. Ведь в случае объединения Китая и России мир ждет Третья мировая война. И Пекин должен это хорошо понимать.

Вступление Китая в войну изменит природу конфликта

Западные СМИ уже пишут о том, что новые предупреждения официальных лиц США о том, что Китай, возможно, готовится предоставить оружие и боеприпасы России для его войны против Украины, предвещают худшее со старой холодной войны.

Зеленский прав, ведь вступление Китая в войну изменит природу конфликта, превратив его в борьбу с участием двух противоборствующих сторон – авторитарного мира с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей и демократического мира с Украиной, ЕС, США и даже Японией и Южной Кореей.

США препятствовали передаче оружия России

По этому поводу, например, NYT пишет, что Соединенные Штаты пытались помешать Китаю оказывать России военную помощь, частично обнародуя данные разведки, что, конечно, влияло на восприятие Китая в мире. И это заставляло Пекин быть осторожнее.

К примеру, еще в марте 2022 года официальные лица США сообщили журналистам, что Россия обратилась к Китаю с просьбой оказать военную помощь. Это раскрытие произошло непосредственно перед тем, как советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан должен был встретиться в Риме с тогдашним чиновником внешней политики Китая Яном Цзечи. И такое разоблачение поставило Пекин в неловкое положение, ведь ему пришлось оправдываться, что это ложь. Теперь история может повторяться.

Китай сам себя закапывает

В то же время, Пекин сам начинает себя закапывать. Перед сегодняшним визитом Ван И в Москву, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин готов сотрудничать с Кремлем для дальнейшего продвижения так называемого всестороннего стратегического партнерства, которое было объявлено год назад в Пекине, когда диктатор Путин прилетел на встречу с Си Цзиньпином.

Однако если почитать китайские провластные СМИ, то там обвинения в планах Пекина поставлять России оружие называют откровенной провокацией. СМИ уверяют, что США просто придумывают эти обвинения против Китая, чтобы раскрыть стратегический заговор о поддержке Китаем России, которого якобы нет, и, рекламируя угрозы со стороны Пекина и Москвы, еще больше объединить Запад и укрепить трансатлантических союзников. Именно такое мнение доминирует в китайских СМИ.

В то же время китайское издание "Глобал Таймс" пытается показать сегодняшний визит Байдена в Киев как нечто, что не поможет Украине победить, а наоборот лишь спровоцирует еще большую агрессию России. Да и вообще издание пишет, что Европа, в отличие от США, уже устала от войны, так что должна принять предложение Китая относительно мирных переговоров Украины и России.

Но и это еще не все, ведь МИД Китая 20 февраля опубликовал доклад о том, какая "плохая" Америка, ведь она якобы пытается всех вокруг подавить. И тут китайцев, как говорится, понесло. Они утверждают, что "США разработали гегемонистскую игру для устройства "цветных революций" и развязывания войн под видом продвижения демократии, свободы и прав человека".

Итак, возникает вопрос – как далеко Китай готов зайти на фоне такой риторики?