Глава МИД Латвии эпически высмеял политиков, регулярно звонящих по телефону Путину

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потролил мировых лидеров, продолжающих неустанно звонить по телефону кремлевскому диктатору Путине. Для этого ему хватило всего одного текста песни.

Он обнародовал его в своем твиттере 29 мая. Подписчики оценили шутку главы МИД и продолжают активно ее распространять и комментировать.

Кстати , Эрдоган планирует снова позвонить Зеленскому и Путину.

Что именно он опубликовал

Ринкевич распространил песню из советского фильма "Карнавал" – "Позвони мне, позвони", которую написал Роберт Рождественский. При этом политик добавил лишь небольшой комментарий.

На злобу дня,

– написал министр.



Публикация, которую сделал Эдгар Ринкевич / Скриншот

Недавно просили это не делать

Эстонская премьер-министр Кая Каллас 16 мая обратилась к другим лидерам государств с призывом не звонить Путину. Мол, нет смысла говорить с этим человеком. Это ведь никак не может способствовать деэскалации конфликта. По ее мнению, это имеет обратное действие, потому что диктатор чувствует себя "важным".

Если Путину постоянно звонят по телефону, он не получает сигнала о том, что он в изоляции. Итак, если мы хотим донести ему это, не звоните ему,

– сказала Каллас.

Также она немного конкретизировала, о ком прежде всего говорится. Премьер отметила, что с начала вторжения больше всего с Путиным общаются канцлер Германии и президент Франции. Следует заметить, что именно эти политики периодически имели крайне противоречивые заявления по поводу войны , которую развязала Россия.

И все же главы других государств тоже общаются с диктатором. Например, 27 мая с ним созванивался канцлер Австрии, который назвал разговор "очень напряженным и серьезным". А 14 мая поговорил с Путиным президент Финляндии .

Другая шутка политика в твиттере

7 апреля также произвел сатирическую публикацию премьер-министр Словении Янез Янша. Он запостил мем о спаривании нацизма и СССР. Политик предположил, что таким образом происходило зачатие преступного знака Z, которое стало символом вторжения России в Украину.



Публикация премьера Словении в твиттере / Скриншот

Зачатие и рождение символа Z(zlo),

– написал тогда политик.

Он сделал пояснение с переводом для иностранцев. Это было нужно, потому что на словенском языке "ZLO означает ЗЛО".

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