Глава МИД Польши назвал пять шагов для победы над Россией

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау озвучил пять основных шагов, чтобы победить Россию. В частности, он считает, что Украину необходимо "вооружить до зубов".

Украинские защитники уже больше месяца обороняют наше государство от российских оккупантов. Несмотря на безумные потери, захватчики продолжают обстреливать города и убивать мирных украинцев.

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5 шагов для победы над Россией от главы МИД Польши

Рау написал статью "Россия объявила войну Западу. Как победить", в которой наметил основные шаги Запада в противостоянии со страной-террористом.

Первый – вооружить Украину до зубов, сделав цели президента России Владимира Путина по восстановлению империи орды недостижимыми.

Второй – увеличить инвестиции в оборону. С помощью новой программы ленд-лиза США должны перевооружить союзников и партнеров, включая Украину.

Третье – больше войск НАТО на восточном фланге в Европе.

Четвертый – санкции должны действовать, пока оккупанты не уйдут из Украины и не выплатят репарации.

Пятый – виновников военных зверств в Украине необходимо наказать.

Также, по мнению министра, нужно подготовить план восстановления Украины, в частности за счет активов олигархов страны-агрессора, финансировавших агрессивную политику Путина.

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