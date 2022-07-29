Глава МИД Словении считает лучшим сценарием мир, а не победу Украины в войне

Глава МИД Словении Таня Файон дала интервью "Европейской правде", в котором выразила свое видение завершения войны в Украине. Сценарий победы нашего государства чиновница решила не поддерживать.

В то же время дипломат считает, что лучшим разрешением ситуации будут переговоры между Украиной и россией. Ранее подобные нарративы западных политиков решительно осудил Дмитрий Кулеба в своей авторской статье для The New York Times.

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Словенская министер считает, что договоренности с россией возможны

На вопрос журналиста, как, по ее мнению, должно завершиться российское вторжение в Украину, глава МИД Словении ответила, что она слышала о позиции, что Украина должна победить. Вместе с тем дипломат не стала выражать поддержку этому сценарию.

Файон утвердительно сказала, что "война должна остановиться", и, как пример того, как это должно произойти, привела "зерновые договоренности".

Я хотела бы видеть что-то такое, как сейчас, с соглашением о начале экспорта зерна. Возможно, это символическое соглашение, может, это шаг… Мы надеемся, что первые суда пойдут. Потому что этот экспорт действительно важен не только для Украины, но и для преодоления продовольственного кризиса в мире,

– высказалась словенская политик.

Дипломат заявила, что достижение зернового соглашения якобы продемонстрировало, что переговоры с россией возможны. Вместе с тем Файон подчеркнула, что они не должны состояться прямо сейчас, а по конкретным срокам, когда садиться за стол переговоров о прекращении войны должна решать Украина.

К слову, при этом словенская дипломат подчеркнула, что до тех пор, пока Украине необходимо военное оборудование, и пока у нее будет понятно и полностью оправдано желание продолжать борьбу, должна сохраняться поддержка объединенной Европы.

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