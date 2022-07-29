Натомість дипломатка вважає, що кращим розв'язанням ситуації будуть переговори між Україною та росією. Раніше такі наративи західних політиків рішуче засудив Дмитро Кулеба у своїй авторській статті для The New York Times.

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Словенська міністерка вважає, що домовленості з росією можливі

На запитання журналіста, як, на її думку, повинне завершитись російське вторгнення в Україну, очільниця МЗС Словенії відповіла, що вона чула про позицію, що Україна має перемогти. Разом з тим дипломатка не стала висловлювати підтримку цьому сценарію.

Натомість Файон ствердно сказала, що "війна повинна зупинитися", і, як приклад того, як це має відбутися, навела "зернові домовленості".

Я хотіла б бачити щось таке, як зараз, з угодою про початок експорту зерна. Можливо, це символічна угода, може це крок… Ми сподіваємося, що перші судна підуть. Бо цей експорт справді важливий не тільки для України, а й для подолання продовольчої кризи у світі,

– висловилася словенська політикиня.

Дипломатка заявила, що досягнення зернової угоди буцімто продемонструвало, що переговори з росією можливі. Разом з тим Файон підкреслила, що вони не повинні відбутись прямо зараз, а щодо конкретних термінів, коли сідати за стіл перемовин про припинення війни, повинна вирішувати Україна.

До слова, при цьому словенська дипломатка підкреслила, що доти, доки Україні буде необхідне військове обладнання, і доки у неї буде зрозуміле й повністю виправдане бажання продовжувати боротьбу, повинна зберігатись підтримка об'єднаної Європи.

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