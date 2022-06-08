Глава МИД Турции назвал реалистичным план "зернового коридора" в Черном море

ООН разработала план так называемого коридора для вывоза украинского зерна. Его в Черном море заблокировала Россия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал предложенный план реалистичным. Он выступил за то, чтобы продолжались переговоры по этому вопросу с участием всех сторон.

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В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, России, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из России, мы должны совместно открыть путь для поставок.

– сказал министр.

По его словам, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море. Лавров заявлял, что от Украины хотят разминирования вод возле портов.

Турция о завершении войны

Чавушоглу подчеркнул, что завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества.

Он отметил, что заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение к столу переговоров между Россией и Украиной.

"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, чем еще несколько недель назад", - сказал Чавушоглу.

Что известно о разблокировке украинских портов

Президент Владимир Зеленский рассказывал детали переговоров по разблокированию украинских портов для экспорта зерна. Украина ведет переговоры о беспрепятственном вывозе зерна с рядом стран и Организацией Объединенных Наций. Однако главным гарантом остается оружие, получаемое нашей страной от партнеров. Россия же разгоняет фейк, что Украина просто не вывозит зерно. На самом же деле сама заблокировала наши порты во время войны, поэтому миру угрожает голод.

В МИД Украины заявляли, что наше государство ценит усилия Турции по разблокированию украинских портов. Однако пока нет договоренностей по этому вопросу между официальными Киевом, Анкарой и Москвой. Дипведомство уверяет, что Украина прилагает все усилия , чтобы разблокировать порты и предотвратить мировой продовольственный кризис.

Россия при этом, заблокировав украинские порты, пользуется ситуацией и цинично ворует наше зерно на оккупированных территориях и пытается продать другим странам. Россия уже хотела продать украденное украинское зерно другим государствам. Киев вовремя вмешался и предупредил их о последствиях за покупку краденого украинского зерна.

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