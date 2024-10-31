Сийярто принесло в Беларусь, где он заболтал на русском о евразийской безопасности

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Беларусь. Там как раз проходит II минская международная конференция по евразийской безопасности.

Сийярто решил присоединиться к обсуждению вопросов безопасности в стране, что помогает России в войне с Украиной. Кроме того, венгр даже заговорил на русском языке, передает 24 Канал.

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Сийярто благодарен за приглашение в Беларусь

Конференция проходит в Беларуси в четверг, 31 октября. О поездке Сийярто в Минск стало известно несколько дней назад. Он, к слову, любит посещать не только Минск, но и Москву и Санкт-Петербург.

Выступая перед довольно большой аудиторией, венгерский чиновник поблагодарил Беларусь за приглашение.

Это большая честь для меня быть в Минске на этой конференции,

– заявил министр иностранных дел Венгрии.

А еще Сийярто выразил благодарность, что может представить позицию Венгрии о глобальной безопасности.

По его словам, посещал он эту конференцию в Минске уже оба раза.

К слову, участие в конференции также подтвердил, в частности, и российский и сирийский "коллеги" Сийярто – Сергей Лавров и Бассам Саббаха. Также, похоже, среди участников есть генсеки ОДКБ и СНГ.

В СМИ говорят, что эту встречу в Беларуси стоит рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Участники мероприятия собрались "очертить перспективы будущей евразийской безопасности".