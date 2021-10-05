Глава Минфина отреагировал на конфликт главы государственного "Укрэксимбанка" со "Схемами"

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все, чтобы даже теоретически не было допущено никакого конфликта с журналистами. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он считает недопустимым возникновение такой ситуации. И призвал к справедливому решению с полным уважением к ценностям свободы слова.

К теме Забрали технику и удалили видео: на журналистов "Схем" напали во время записи интервью

Марченко прокомментировал конфликт главы госбанка с журналистами "Схем"

Марченко подчеркнул, что его неприятно удивила ситуация, которая возникла во время интервью "Схем" с председателем правления "Укрэксимбанка".

Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы,

– отметил он.

По словам главы Минфина, журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы. Зато все представители государства обязаны отвечать настолько, насколько это возможно.

Кроме этого, министр уже запросил полную информацию о случившемся. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку журналисты подали соответствующее заявление", – добавил он.

Нападение на журналистов "Схем": что известно