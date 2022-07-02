Глава Минобороны Чехии приехала в Украину: посетила Львов и Тернопольщину
Источник:фейсбук Анны Маляр
Многие мировые политические лидеры изъявили желание поддержать Украину лично. Они приезжают с визитом.
Глава Минобороны Чехии приехала в Украину
2 июля такой визит нанесла министр обороны Чешской Республики Яна Черноховова. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Главное Обстрел Славянска, почти 36 тысяч убитых оккупантов: основное за 129 день войны
Она заявила, что сегодня их делегация работала во Львове, где состоялась теплая встреча с главой Минобороны Чехии.
Конечно, говорили о войне и помощи Украине. Напомню, что Чехия является одним из европейских государств, которое последовательно поддерживает Украину в противодействии военной агрессии против России,
– написала Маляр.
Заместитель украинского министра обороны добавила, что Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику, а также между нашими странами есть сотрудничество в области военной медицины. Речь идет об обучении украинских специалистов и лечении раненых.
Визит главы Минобороны Чехии во Львов / Фото из фейсбука Анны Маляр
Какие ограничения ввела Чехия в отношении России:
- отозвала свое согласие на работу консульств России в городах Карловы Вары и Брно;
- правительство страны приостановило работу чешских консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге;
- отозван Посол Чехии в России для консультаций;
- закрыт "Чешский дом" в Москве;
- правительство Чехии приняло решение прекратить выдачу виз, а также разрешений на долгосрочное и постоянное пребывание гражданам России, за исключением гуманитарных случаев;
- закрыто воздушное пространство над Чехией для самолетов российских авиаперевозчиков, а также не выдаются разрешения на осуществление чартерных перевозок;
- регионы Чехии прекратили сотрудничество с 12 регионами России.
Яна Черноховова о визите в Украину
Возвращаюсь из Украины, из Зборова, где 105 лет назад легионеры получили признание. Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварское нападение Путина стало для меня дополнительным поводом не только отдать честь нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев с оккупантами.
– подчеркнула глава чешского Минобороны.
Обратите внимание – Чехия передает Украине уникальный авиасимулятор Vrgineers Portable Trainer: смотрите видео