Глава "Нафтогаза" Витренко написал заявление об отставке и ему уже нашли замену, – СМИ

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уходит с должности. 1 ноября СМИ сообщили, что чиновник написал заявление об отставке.

Какая причина такого решения Витренко – пока неизвестно. Официальной информации о его отставке тоже нет.

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Кто может стать новым руководителем компании

Согласно процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза". Теперь его функции выполняет Кабинет Министров, поэтому именно он будет одобрять соответствующее решение.

Пост нового руководителя НАК "Нафтогаз Украины" может занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.