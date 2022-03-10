Глава НАПК написал письмо-благодарность Шойгу за разграбленную российскую армию

10 марта 2022 , 19:53
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Украинские защитники продолжают героически сражаться против российских захватчиков. Коррупция среди правительственной верхушки страны-агрессора им помогает, ведь из-за безумного хищения ресурсов армии вражеские солдаты стали легкой добычей.

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Автор: Ольга Котів