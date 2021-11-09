Глава НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях

Глава НАПК Александр Новиков призвал президента Владимира Зеленского ветировать закон о финансировании политических партий. Чиновник считает, что в принятом законопроекте есть ряд недостатков.

По словам главы НАПК, закон нужно вернуть на доработку в Верховную Раду. По мнению Новикова, этот документ не возобновляет отчетность о финансировании партий.

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Какие недостатки видят в НАПК

Глава НАПК Александр Новиков считает, что принятый парламентом закон о финансировании партий не возобновит отчетность политсил о поступлении средств.

Реальное восстановление отчетности политических партий является очень важным инструментом для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь помешает этим целям,

– заявил Новиков.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупций видят в принятом законе несколько недостатков. В частности:

принятый закон якобы не восстанавливает отчетность о финансировании политических партий, которую прекратили подавать после начала пандемии COVID-19.

в НАПК считают, что согласно закону, политические партии должны отчитываться только о выполненных финансовых обязательствах. Таким образом, "сомнительные" политсилы смогут не декларировать всю отчетность и объяснять это окончанием срока.

закон о финансировании бессрочно позволяет не считать вкладами в пользу партий работу, товары или услуги, направленные на противодействие коронавирусу.

В НАПК сформировали документ с предложениями насчет возобновления финансовой отчетности политических партий. Его отправили президенту Владимиру Зеленскому.

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