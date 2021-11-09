Глава НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях
Источник:НАПК
Глава НАПК Александр Новиков призвал президента Владимира Зеленского ветировать закон о финансировании политических партий. Чиновник считает, что в принятом законопроекте есть ряд недостатков.
По словам главы НАПК, закон нужно вернуть на доработку в Верховную Раду. По мнению Новикова, этот документ не возобновляет отчетность о финансировании партий.
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Какие недостатки видят в НАПК
Глава НАПК Александр Новиков считает, что принятый парламентом закон о финансировании партий не возобновит отчетность политсил о поступлении средств.
Реальное восстановление отчетности политических партий является очень важным инструментом для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь помешает этим целям,
– заявил Новиков.
В Национальном агентстве по предотвращению коррупций видят в принятом законе несколько недостатков. В частности:
- принятый закон якобы не восстанавливает отчетность о финансировании политических партий, которую прекратили подавать после начала пандемии COVID-19.
- в НАПК считают, что согласно закону, политические партии должны отчитываться только о выполненных финансовых обязательствах. Таким образом, "сомнительные" политсилы смогут не декларировать всю отчетность и объяснять это окончанием срока.
- закон о финансировании бессрочно позволяет не считать вкладами в пользу партий работу, товары или услуги, направленные на противодействие коронавирусу.
В НАПК сформировали документ с предложениями насчет возобновления финансовой отчетности политических партий. Его отправили президенту Владимиру Зеленскому.
Финансирование партий в Украине: главное
- Еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому политсилы получали средства пропорциональные уровню их поддержки на выборах.
- В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене финансирования из госбюджета для партий, которые на выборах не преодолели 5% барьер и не прошли в Верховную раду.