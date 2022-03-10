Глава НБУ озвучил перечень дальнейших санкций, которые мир должен ввести против России

Из-за российского вторжения в Украину мир ежедневно накладывает на агрессора новые экономические санкции. Глава национального банка Кирилл Шевченко отметил, что страны не должны останавливаться.

Шевченко поблагодарил страны мира за санкции, которые они наложили на Россию. Однако он призвал правительства, учреждения и компании создать будущие дальнейшие финансовые ограничения, направленные на каждый участок российской экономики.

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Глава НБУ призвал принять следующие меры:

прекратить платформам торговых и финансовых данных Refinitiv и Bloomberg доступ для российских и белорусских клиентов;

США и ЕС могут поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения с российскими банками;

исключить Центральный банк России из Организации центральных банков и Банка интернациональных расчетов;

Международный валютный фонд должен отстранить Россию и Беларусь от своих встреч;

Китайской платежной системе UnionPay (подобная Mastercard и Visa) следует прекратить обслуживать платежные карты, выпущенные российскими банками;

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Вьетнам могут заблокировать российскую платежную систему "Мир";

международный оператор денежных переводов Western Union может остановить поставку наличных денег в российские и белорусские банки.

Призвал не медлить

По словам Шевченко, финансовая система оккупантов уже пострадала от санкций. Он подчеркнул, что каждый день затягивания зарубежных лидеров с ограничениями для России стоит жизни мирных людей.

Это жизнь украинцев, избравших европейский путь и сейчас защищающих не только собственную страну, но и всю систему ценностей, лежащую в основе западной цивилизации,

– подчеркнул Шевченко.

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