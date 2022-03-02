Глава Николаевской ОГА поделился фото захваченной техники оккупантов
Источник:Виталий Ким
Сегодня днем мэр Николаева Виталий Ким призвал украинскую армию показать вражеским войскам, что нельзя без командования ездить по нашей территории.
А уже ближе к вечеру на телеграмм-канале появилась публикация с перечнем захваченной техники за день.
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Фото захваченной техники оккупантов
Все что ездит – это бесплатно везут. Убираем!
– пошутил в своем обращении Ким.
Похоже, наши войска серьезно подошли к приказу главы Николаевской ОГА, поскольку за день на украинскую сторону перешло немало вражеской техники.
Ранее Юрий Бутусов рассказал, что механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 новых российских танков Т-80 БВМ.
Отобранная у кафиров техника / Фото телеграмм-канал Виталий Ким
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