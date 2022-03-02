Глава Николаевской ОГА поделился фото захваченной техники оккупантов

2 марта 2022 , 19:50
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Виталий Ким

Сегодня днем ​​мэр Николаева Виталий Ким призвал украинскую армию показать вражеским войскам, что нельзя без командования ездить по нашей территории.

А уже ближе к вечеру на телеграмм-канале появилась публикация с перечнем захваченной техники за день. 

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Фото захваченной техники оккупантов

Все что ездит – это бесплатно везут. Убираем!
– пошутил в своем обращении Ким.

Похоже, наши войска серьезно подошли к приказу главы Николаевской ОГА, поскольку за день на украинскую сторону перешло немало вражеской техники. 

Ранее Юрий Бутусов рассказал, что механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 новых российских танков Т-80 БВМ.

Отобранная у кафиров техника / Фото телеграмм-канал Виталий Ким

 


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Автор: Юлія Бабич