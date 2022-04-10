Глава ОВА приказал мне уехать из города и вернуться после передислокации, – мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил выезд из города. Говорит, что сначала уезжать не собирался. Однако глава ОВА Павел Кириленко посоветовал ему сделать это.

Да, Бойченко сказал, что не хотел ехать, даже когда расстреляли его дом и сообщили, что на него охотятся.

Читайте также Эвакуация из Мариуполя началась одновременно с войной, но поезда ехали пустыми

Россияне хотели поставить вместо Бойченко марионетку

Мэру объяснили, что в город вошли ДРГ. Они хотели захватить его и поставить под российским триколором. Или наоборот сказать, что Бойченко якобы очень болен и передает управление городом условной марионетке.

Глава ОВА сказал Бойченко уезжать

Мэр рассказал, что его предупреждали и настаивали. Он отметил, что есть множество средств заставить человека делать то, что он не хочет делать.

Приказали хотя бы не оставаться в городе ночью. Я позвонил главе военной администрации Павлу Кириленко. И тот сказал мне: "Выезжайте (назначил точку, куда именно), создавайте там штаб обороны Мариуполя и после передислокации сил и средств возвращайтесь",

– рассказал Бойченко.

Как уехал Бойченко

Чиновник намеревался на ночь выезжать в штаб, за пределы Мариуполя, а днем ​​возвращаться и работать в городе. Он отметил, что вечером 26 февраля он выехал из города в штаб. Утром 27 февраля отправились обратно в Мариуполь.

Бойченко говорит, что когда ехали, была длинная очередь, поэтому задержались на час и не успели проскочить. Под одним из населённых пунктов чиновники попали в зону активных боевых действий.

Мы думали, что нам конец. Когда разобрались, местные тероборонцы запретили нам ехать дальше. Нас просто не впустили в город из-за тяжелых танковых боев. Мы вынуждены были вернуться,

– объяснил политик.

К тому моменту въезд в город уже был заблокирован, россияне осаждали его.

Часть команды – в Мариуполе

По словам Бойченко, с тех пор часть команды – в Мариуполе, а часть – в штабе. Все коммунальные службы координировали через оставшегося в Мариуполе Михаила Когута.

Бойченко уверяет, что так никто не планировал, потому что не думали, что россияне так быстро окружат город.

К теме – Арестович о планах России до 9 мая: Мариуполь