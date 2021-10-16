Глава Пентагона едет в Киев: стало известно, с кем он встретится в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Киев на следующей неделе. В сообщении Пентагона от 15 октября рассказали, с кем его глава будет встречаться в Украине.

Речь идет, в частности, о нашем высшем политическом и военном руководстве. А именно – главе Минобороны Андрее Таране и Президенте Украины Владимире Зеленском.

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Глава Пентагона встретится в Украине с высшими должностными лицами

Глава Пентагона – оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки – Ллойд Остин на время визита в Украину в октябре 2021 уже запланировал встречи на высшем уровне.

В Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины,

– говорится в заявлении оборонного ведомства США.

Также Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в проведении реформ в оборонной сфере и отраслевой промышленности, "необходимых для продвижения евроатлантических стремлений и регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря".

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