Глава Пентагона едет в Киев: стало известно, с кем он встретится в Украине
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Киев на следующей неделе. В сообщении Пентагона от 15 октября рассказали, с кем его глава будет встречаться в Украине.
Речь идет, в частности, о нашем высшем политическом и военном руководстве. А именно – главе Минобороны Андрее Таране и Президенте Украины Владимире Зеленском.
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Глава Пентагона встретится в Украине с высшими должностными лицами
Глава Пентагона – оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки – Ллойд Остин на время визита в Украину в октябре 2021 уже запланировал встречи на высшем уровне.
В Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины,
– говорится в заявлении оборонного ведомства США.
Также Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в проведении реформ в оборонной сфере и отраслевой промышленности, "необходимых для продвижения евроатлантических стремлений и регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря".
Коротко о визите Ллойда Остина в Европу
- Министр обороны США в октябре 2021 осуществит европейское турне. Посетит, в частности, Грузию, Украину и Румынию. А также примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Бельгии.
- В каждой из стран Остин проведет встречи на высшем уровне, чтобы "поддержать своих европейских союзников и партнеров на фоне постоянной дестабилизирующей деятельности России".