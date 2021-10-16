Мовиться, зокрема, про наше найвище політичне та військове керівництво. А саме – главу міноборони Андрія Тарана та Президента України Володимира Зеленського.

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Глава Пентагону зустрінеться в Україні з найвищими посадовцями

Глава Пентагону – оборонного відомства Сполучених Штатів Америки – Ллойд Остін на час візиту в Україну у жовтні 2021 року вже запланував зустрічі на найвищому рівні.

В Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном, аби підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України,

– мовиться у заяві оборонного відомства США.

Також Ллойд Остін обговорить прогрес України у реформуванні оборонної сфери та галузевої промисловості, "необхідних для просування євроатлантичних прагнень і регіонального співробітництва між союзниками та партнерами в регіоні Чорного моря".

Коротко про візит Ллойда Остіна до Європи