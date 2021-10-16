Мовиться, зокрема, про наше найвище політичне та військове керівництво. А саме – главу міноборони Андрія Тарана та Президента України Володимира Зеленського.
До слова, також і Байден здійснить другий візит до Європи: у Білому домі назвали дати
Глава Пентагону зустрінеться в Україні з найвищими посадовцями
Глава Пентагону – оборонного відомства Сполучених Штатів Америки – Ллойд Остін на час візиту в Україну у жовтні 2021 року вже запланував зустрічі на найвищому рівні.
В Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном, аби підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України,
– мовиться у заяві оборонного відомства США.
Також Ллойд Остін обговорить прогрес України у реформуванні оборонної сфери та галузевої промисловості, "необхідних для просування євроатлантичних прагнень і регіонального співробітництва між союзниками та партнерами в регіоні Чорного моря".
Коротко про візит Ллойда Остіна до Європи
- Міністр оборони США у жовтні 2021 року здійснить європейське турне. Відвідає, зокрема, Грузію, Україну й Румунію. А також візьме участь у зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Бельгії.
- У кожній з країн Остін матиме зустрічі на найвищому рівні, щоб "підтримати своїх європейських союзників і партнерів на тлі постійної дестабілізуючої діяльності Росії".