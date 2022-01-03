Глава Пентагона Ллойд Остин заболел коронавирусом

Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом. В течение 5 дней он будет находиться на карантине.

Ранее у министра обороны США появились симптомы, похожие на COVID-19. Поэтому он решил сдать ПЦР-тест.

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Остин остается на карантине

Глава Минобороны отметил, у него легкие симптомы. Поэтому будет оставаться на домашнем карантине в течение следующих 5 дней.

Несмотря на болезнь, Остин сохранит за собой полномочия главы оборонного ведомства. Он хочет участвовать во всех основных мероприятиях в онлайн-формате.

Насколько это возможно, я планирую фактически присутствовать на основных встречах и дискуссиях, которые необходимы, чтобы получать информацию о ситуации и принимать решения,

– подчеркнул Остин.

В то же время при необходимости его будет представлять первая заместительница Кэтлин Хикс. Все лица, с которыми пересекался глава Пентагона, сделают тест на COVID-19.

Остин виделся с Джо Байденом 21 декабря – за неделю до того, как почувствовал симптомы. В конце декабря он был в Пентагоне, но соблюдал дистанцию и был в маске.

О неутешительной новости Остин сообщил и в своем твиттере. "Мои симптомы – слабые, и я следую указаниям своего врача", – заметил глава Пентагона.

Коронавирус в США

По состоянию на 3 января всего в США зафиксировали 56 142 175 больных коронавирусом. Из них – 847 408 человек, к сожалению, умерли. 41 543 060 больных выздоровели.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США в конце декабря решил сократить срок самоизоляции для больных коронавирусом, не имеющих симптомов, до 5 дней.

Что известно о Ллойде Остине

В октябре Ллойд Остин в рамках официального визита в Европу посетил и Украину.

Тогда он подчеркнул, что поддержка США в отношении нашего государства является непоколебимой. А также отметил, что Вашингтон будет укреплять стратегическое партнерство с Киевом.

Кроме этого, Остин выражал обеспокоенность относительно скопления российских войск у границ нашего государства. Он подчеркивал, что Вашингтон готов помочь Украине.

Уже 22 января будет год, как Сенат утвердил его кандидатуру на пост министра обороны. Он стал первым в истории афроамериканцем, возглавившим Пентагон.

Интересно – основное из визита Остина в Украину: смотрите видео