Глава Пентагона поедет в Брюссель на заседание Контактной группы по обороне Украины

Одной из стран, оказывающей нашему государству оборонную поддержку, являются Соединенные Штаты Америки. При этом они готовы предпринимать следующие шаги.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о своих планах посетить Брюссель. Там на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины.

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О чем именно будут говорить в Брюсселе

Как пояснил Остин, на встрече в Бельгии кроме него будут также "лидеры обороны буквально со всего мира". Они соберутся там, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения России.

Также Остин примет участие в заседании стран-членов НАТО. Среди многих тем они должны обсудить заявки Швеции и Финляндии.

Но и об Украине Альянс не забудет. На этой встрече также продолжат текущий диалог об ответе на вторжение России в Украину.

Помощь США для Украины

Недавно США одобрили очередной пакет вооруженной помощи Украине, среди которого есть реактивные системы залпового огня типа HIMARS. В россиян началась истерика, мол, украинцы будут стрелять по их территории. На что в США ответили, что Украина сама будет решать, как применять оружие и на какое расстояние им стрелять. Сейчас РСЗО уже в Европе и наши военные учатся ими управлять. Скоро они будут на поле боя.

А американская помощь Украине поступает быстро, несмотря на то, что расстояние между нашими государствами немалое. Это неудивительно, ведь американская армия известна на весь мир своей замечательной и искусной логистикой. В Пентагоне рассказывали, что время играет очень важную роль, поэтому иногда процесс транспортировки оружия длится всего 48 часов.

В то же время, в Пентагоне допускали возможность того, что боевые действия в Украине могут обостриться. Американский генерал Марк Милли не исключал, что может произойти эскалация военных действий в Украине. Он говорил, что поэтому Вашингтон должен находиться на постоянной связи с Киевом – для минимизации рисков. Поэтому глава Пентагона Ллойд Остин постоянно находится в связи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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