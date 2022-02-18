Глава Пентагона позвонит Шойгу из-за ситуации в Украине

Ллойд Остин 18 февраля по телефону поговорит с российским коллегой Сергеем Шойгу. Вероятно, разговор будет касаться ситуации вокруг Украины.

Переговоры главы Пентагона и главы минобороны России

Разговор состоится по инициативе американской стороны. Об этом российские СМИ заявили со ссылкой на минобороны России.

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Предварительный разговор политиков состоялся 12 февраля. Тогда глава Пентагона предостерег российского министра обороны от эскалации против Украины. Однако больше деталей переговоров не сообщили.

Напомним, 17 февраля госсек США Энтони Блинкен заявил, что на следующей неделе хочет встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако условием для этого является ненападение России на Украину. К слову, американский политик отметил, что дату встречи может выбрать российская сторона. По предварительным данным, встреча состоится в Европе.

Что в Пентагоне говорят о российской угрозе

Ллойд Остин сообщил, что российская армия увеличивает запасы крови, а также медленно перебрасывает войска ближе к границе с Украиной.

Американское оборонное ведомство надеется на дипломатическое решение ситуации. Однако время для этого постоянно уменьшается. Это, мол, и вызывает у партнеров большую обеспокоенность.

Глава Пентагона распорядился вывести 160 американских инструкторов из Украины. Нацгвардейцы вернулись на родину во Флориду.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации телеграм-канала ТАСС:

Шойгу проведет 18 февраля телефонные переговоры с министром обороны США по инициативе американской стороны, сообщили в МО РФ.