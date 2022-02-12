Глава Пентагона предостерег Шойгу от эскалации вокруг Украины
Источник:Минобороны США
В Пентагоне обратились к российскому министру обороны. Глава американского ведомства общался с Сергеем Шойгу на фоне угрозы нового нападения на Украину.
Ллойд Остин провел телефонный разговор с Шойгу в субботу, 12 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте Минобороны США.
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Американские и российские чиновники обсудили наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму и вокруг Украины. Впрочем, подробности о переговорах стороны пока не обнародовали. Разговор состоялся на фоне информации о вероятности вторжения "в ближайшие дни".
Предварительное заявление из Пентагона
Накануне в Пентагоне заявили, что у них нет точных разведывательных данных о вероятном наступлении на Украину. Спикер ведомства отметил, что Москва продолжает стягивать войска к границам Украины, "но что в голове у Путина – неизвестно".
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