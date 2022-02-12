Глава Пентагона распорядился вывести американских военных инструкторов из Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился вывести американских военных инструкторов из территории Украины. Речь идет о 160 представителях Нацгвардии из американского штата Флорида.

О решении главы Минобороны США о выводе американских военных инструкторов из украинской земли в сети сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Пентагон распорядился вывести военных инструкторов из Украины

Кирби отметил, что глава Минобороны США прежде всего заботится о безопасности американских военнослужащих. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "остаются преданными отношениям с украинскими вооруженными силами".

В то же время журналист The Washington Post обнародовал заявление Кирби, согласно которому Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды. Они находились на территории страны с конца ноября 2021 года и инструктировали украинских военных. Этих военных планируют передислоцировать в другое место в Европе.

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