Глава Пентагона рассказал Резникову подробности его разговора с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Основной темой была ситуация на фронте.

Кроме того, глава Минобороны США рассказал о своем взаимодействии с Сергеем Шойгу. Он общался с главой Министерства обороны России 13 мая.

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Шойгу не пошел на встречу

Остин отметил, что обратился к Шойгу с призывом немедленно прекратить войну. Также американец тогда отметил важность сохранения "линий связи".

Однако, как показали последующие дни, российский силовик не прислушался по меньшей мере к половине этих призывов. По крайней мере, насчет сохранения линий связи в Пентагоне ничего не сообщали.

США продолжат поддерживать Украину

Что касается общения с украинским министром обороны, то ситуация значительно лучше. Остин акцентировал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать нас в борьбе за свободу.

Секретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США усилий по оказанию помощи суверенитету и безопасности для укрепления способности Украины противостоять российской агрессии,

– говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, добавили, что руководители министерств в дальнейшем будут поддерживать тесный контакт.

Почему Остин звонил Шойгу

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 канала объяснил, что этот звонок действительно мог быть необходимым. По его мнению, США таким образом могли в очередной раз напомнить России о плачевном состоянии ее войск.

Также глава Пентагона мог и Шойгу говорить о том, что ни в коем случае военная помощь Украине не будет уменьшаться. Якобы американская сторона предприняла такой шаг, чтобы в России поняли, что чем быстрее начнут искать пути выхода из войны – тем для них будет лучше.

Думаю, соответствующий контакт был действенным, россиянам нужно было эту информацию услышать. Далее они должны определяться, будут ли и дальше вести себя как в "дурдоме", или будут искать свет в конце тоннеля,

– объяснил Чаленко.

Также, по мнению эксперта, могли быть и темы не связанные с Украиной. В частности, напряжение вокруг Молдовы и вступление Финляндии со Швецией в НАТО.

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