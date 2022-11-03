Глава Пентагона уверен, что ВСУ освободят Херсон

В Пентагоне не сомневаются, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.

Украинцы смогут отвоевать оккупированную Херсонщину. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает 24 канал.

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Могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. Самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать,

– сказал Остин.

Он добавил, что украинские бойцы прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по отвоеванию их суверенной территории. Он убежден, что они продолжат давление, пока не установят контроль над своими территориями на правом берегу реки.

Какая ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Перед тем они принудительно "эвакуировали" людей с правобережья. Захватчики даже минируют подступы, опасаясь продвижения ВСУ.

Интересно, что из админпостроек в Херсоне исчезли российские флаги. Однако в ОК "Юг" предупредили, что это может быть проявлением определенной провокации. Россияне пытаются создать впечатление, будто оставили населенный пункт и заходить в него безопасно.

Ранее сообщалось, что оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне.

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