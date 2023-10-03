Главе райсуда в Одесской области избрали меру пресечения по подозрению во взяточничестве

В Одесской области задержали главу одного из райсудов за то, что он требовал деньги за принятие решений в пользу заинтересованной стороны. Позже подозреваемому избрали меру пресечения.

Так, Антикорсуд избрал меру пресечения исполняющему обязанности председателя райсуда Одесчины. До этого ему сообщали о подозрении.

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Главе райсуда в Одесской области избрали меру пресечения

2 октября судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к председателю Коминтерновского райсуда Одесчины меру пресечения в виде залога.

Размер залога составляет 1 000 000 гривен. В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться такие обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, следователю и суду;

не покидать пределы Одессы без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места работы и проживания;

воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать в главное управление ГТС в Одесской области свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право выезда из Украины;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – до 2 декабря этого года.

В чем обвиняют главу райсуда в Одесской области

Как стало известно, судья за 1 300 долларов обещал помочь в принятии решений об обеспечении иска по гражданскому делу в пользу гражданина. В итоге 29 сентября судью задержали при получении почти 50 тысяч гривен взятки.

30 сентября подозреваемому сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.