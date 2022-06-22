Глава разведки ответил на слухи о перевозке командиров защитников Мариуполя в Россию

Большинство защитников Мариуполя находятся в Оленовке на оккупированной территории. Однако некоторых людей вывозят для проведения "следственных действий".

Таким образом, глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал слухи, что командиров Мариупольского гарнизона вывезли в Москву, информирует 24 канал.

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Разведка знает о судьбе каждого защитника

Буданов заверил, что разведке известно о местонахождении каждого защитника Мариуполя. Украина делает все, чтобы вернуть бойцов домой. Однако чиновник отметил, что это нельзя сделать за раз. Обмен будет происходить поэтапно.

О конкретных датах и количестве бойцов пока говорить рано. Правда, Буданов анонсировал, что вскоре намерены уволить весомое количество наших людей. Сейчас нужно подождать.

Также он признал, что процесс переговоров по обмену рядового состава идет легче руководителей подразделений – все гораздо сложнее.

Что этому предшествовало

Российские пропагандистские медиа распространили информацию, что руководителей защитников Мариуполя якобы вывезли в Москву в СИЗО "Лефортово". В частности, вывезти могли командиров полка "Азов" и морской пехоты.

Бывший командир полка Максим Жорин предположил, что такая возможность есть. По его словам, информация о депортации командиров поступала из разных источников, но официального подтверждения не было.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Защитники Мариуполя 3 месяца героически удерживали оборону в полном окружении войск России. Захватчики постоянно обстреливали "Азовсталь" – по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Весь Мариупольский гарнизон проделал свою работу. Защитникам приказали сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась операция по спасению заблокированных украинских военных. Их вывезли на оккупированные территории с целью дальнейшего обмена.

Сейчас у оккупантов находятся более 2,5 тысячи украинских военных. Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, которых эвакуировали из "Азовстали". Однако разглашать детали украинские власти не могут.

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