После выступления в Раде глава Сената Франции Ларше встретился с Зеленским

9 июля 2022 , 16:10
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Источник:

телеграм Владимира Зеленского

В Украине с визитом находится глава Сената Франции Жерар Ларше. После выступления в Верховной Раде 9 июля он встретился с президентом Зеленским.

Сам Зеленский написал, что Украина ценит внимание и поддержку французских сенаторов.

Кстати В Раде выступил глава Сената Франции – Жерар Ларше

Президент был рад встретиться с Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента.

Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время,
– написал глава государства.


Ларше встретился с Зеленским / Фото Офиса Президента


Встреча украинской стороны с делегацией Франции / Фото Офиса Президента

Выступление Ларше в Раде

Выступая в Раде глава Сената подчеркнул, что "судьба Украины пишется кровавыми буквами войны".

По его словам, в этих стенах бьется сердце европейского парламентаризма. Чиновник отметил, что флаг ЕС висит вместе с украинским. Также Ларше подчеркнул, что французский Сенат и национальные парламенты Европы будут бок о бок с Украиной на ее пути от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.

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Автор: Ольга Музика