Сам Зеленський написав, що Україна цінує увагу та підтримку з боку французьких сенаторів.

До речі У Раді виступив голова сенату Франції – Жерар Ларше

Президент був радий зустрітись із Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту.

Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії та людям у цей складний час,

– написав глава держави.



Ларше зустрівся із Зеленським / Фото Офісу Президента



Зустріч української сторони з делегацією Франції / Фото Офісу Президента

Виступ Ларше у Раді

У промові в Раді глава Сенату наголосив, що "доля України пишеться кривавими літерами війни".

За його словами, в цих стінах б'ється серце європейського парламентаризму. Чиновник відзначив, що прапор ЄС висить разом з українським. Також Ларше наголосив, що французький Сенат і національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.

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