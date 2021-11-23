Глава страны убийц, – расследователь Bellingcat Грозев о Путине
Источник:"Гордон"
Главный расследователь организации Bellingcat Христо Грозев назвал главу Кремля Владимира Путина "главой страны убийц". Журналист считает, что российский лидер уже "давно перешел уровень своей компетентности".
О своем восприятии Путина Грозев рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Расследователь также назвал президента России "главой государства, которое постоянно лжет".
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Грозев рассказал об отношении к Путину
Христо Грозев воспринимает Путина как "главу страны убийц".
Журналиста спросили, почему политик, развязавший войну в Украине, до сих пор является "рукопожатным в мире". Расследователь назвал вопрос риторическим.
Он убежден, что Путин должен перейти по меньшей мере в категорию Александра Лукашенко – "сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, то избегают любого общения с ним".
Думаю, должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу,
– добавил Грозев.
Он уточнил, что ближайшим к такому отношению является президент США Джо Байден, который назвал Путина убийцей, а тогда сказал ему что-то похожее в глаза. "Среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – подчеркнул журналист.
Грозев считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она изменила свое мнение относительно России.
Расследование Bellingcat и Грозева: что известно
- Bellingcat в течение последних 8 лет активно расследует резонансные события в Украине. В частности, благодаря журналистам мир увидел факты пересечения границы российскими военными и сбития ими же самолета MH17.
- Недавно расследователи опубликовали отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси вагнеровцев.
- В документе описаны детали спецоперации, однако там нет ответа на основной вопрос: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством страны.