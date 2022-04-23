Глава УГКЦ объяснил, убийство врага – грех ли это

Украинцы уже 59 день титанически защищают страну от врагов. Некоторым удается отступить, а некоторых наши бойцы буквально уничтожают. Глава УГКЦ объяснил, считается ли грехом убийство врага.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук дал интервью. Во время разговора он ответил на вопрос, который уже два месяца беспокоит украинцев: считается ли грехом убийство врага.

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Божью заповедь никто не отменял, но...

Святослав Шевчук отметил, что нет обстоятельств, которые могли бы отменить заповедь Божью – не убий. Это также касается войны. В то же время, следует понимать об обязанности каждого украинца.

Мы должны понимать, что защищать Родину – наша святая обязанность. Более того – наше природное правило,

– подчеркнул он.

Итак, добавил глава УГКЦ, мы должны защищать нашу землю. Для этого следует использовать такое же количество средств, как и враги. Более того, останавливать врага приходится даже ценой собственной жизни.

Следовательно, украинцы имеют право и обязанность не только просить об оружии. Они могут брать его в руки для того, чтобы остановить кровопролитную войну, которую против Украины начала Россия.

Это действия, которых мы не хотели, потому что не мы пришли на чужую землю, мы не начинали этой войны, но нам предстоит ее закончить,

– подчеркнул Святослав Шевчук.

Ранее митрополит Епифаний подчеркнул, что использование оружия, когда речь идет об обороне Родины, – не грех. Он убежден, что защита ближних от агрессии – гражданский долг, имеющий благословение Божие.

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