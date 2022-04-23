Глава УГКЦ Святослав Шевчук дав інтерв'ю. Під час розмови він відповів на питання, яке ось уже два місяці турбує українців: чи вважається гріхом убивство ворога.

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Божу заповідь ніхто не скасовував, але...

Святослав Шевчук зазначив, що немає обставин, які могли б скасувати Божу заповідь – не убий. І це стосується також війни. Водночас слід розуміти про обов'язок кожного українця.

Ми повинні розуміти, що захищати Батьківщину – наш святий обов'язок. Ба більше – наше природне правило,

– наголосив він.

Тож, додав глава УГКЦ, ми повинні боронити нашу землю. Для цього слід використовувати таку ж кількість засобів, яку й вороги. Ба більше, зупиняти ворога доводиться навіть ціною власного життя.

Відтак українці мають право та обов'язок не лише просити про зброю. Вони можуть брати її до рук для того, щоб зупинити кровопролитну війну, яку проти України почала Росія.

Це дії, яких ми не хотіли, бо не ми прийшли на чужу землю, ми не починали цієї війни, але нам належить її закінчити,

– підкреслив Святослав Шевчук.

Раніше митрополит Епіфаній наголосив, що використання зброї, коли мовиться про оборону Батьківщини, – не гріх. Він переконаний, що захист ближніх від агресії – громадянський обов'язок, який має благословення Боже.

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