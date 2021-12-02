Глава УГКЦ сообщил о намерении Папы Римского посетить Украину

Святослав Шевчук сообщил, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук рассказал о подготовке к предстоящему визиту во время Киевского форума по безопасности. Шевчук подчеркнул, что визит Папы – это мощный сигнал поддержки Украины.

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У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит (Папы Франциска – 24 канал) в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и подготовке.

– подчеркнул Глава УГКЦ.

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