Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым вроде бы никогда не вернется в состав Украины. Это, по его мнению, создает препятствия для членства нашей страны в НАТО.

По словам Кай-Ахиба Шенбаха, Крым якобы "утрачен для Украины". Об этом он заявил во время конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

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Украина и Грузия не могут вступить в НАТО, – Шенбах

Кай-Ахиб Шенбах заявил, что оккупация части территории препятствует членству в НАТО для Украины и Грузии. Вице-адмирал убежден, что эту ситуацию нельзя сравнивать с вступлением балтийских стран в Альянс, поскольку в тот момент они были суверенными. По его мнению, Украина и Грузия такими вроде бы не являются.

Крымский полуостров Шенбах назвал "потерянным" для Украины.

Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это тоже касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы.

– заявил Шенбах.

Однако командующий ВМС Германии добавил, что Россия является важной страной. Однако сейчас глава Кремля Владимир Путин заинтересован не в части украинской территории, а в расколе Евросоюза, чтобы усилить свое влияние. Кроме того, Шенбах подчеркнул, что Кремль не имеет права голоса в вопросе принятия новых членов в НАТО.

Об уважении к Путину

В то же время, относительно Путина глава ВМС Германии высказался довольно неоднозначно:

Но на самом деле, он просто хочет уважения. Но боже, для нас проявить немного уважения – это ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия – древнее и важное государство. Даже нам, Индии, Германии, Россия нужна.

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Германия и угроза российского вторжения в Украину: последние новости

На фоне российской угрозы западные партнеры поставляют Украине вооружение. Однако министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявил, что Берлин не будет поставлять нам оружие, но и не будет критиковать тех, кто это делает.

США разрешили Эстонии поставлять оружие американского производства в Украину. По информации СМИ, Германия решила не идти на этот шаг, потому балтийские партнеры не передадут нам немецкое оружие.

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