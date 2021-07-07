Ни морали, ни совести: глава жюри Каннского фестиваля назвал Путина и Трампа гангстерами

Глава жюри Каннского фестиваля Спайк Ли во время пресс-конференции заявил, что миром правят "гангстеры". Режиссер подчеркнул: у них нет ни морали, ни совести

Во время фестиваля режиссер эмоционально ответил на вопросы грузинской журналистки. Спайк отметил, что гангстеры будут делать, что захотят.

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Этим миром правят гангстеры – Агент Оранж (Дональд Трамп), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонару) и Путин (Владимир Путин – 24 канал),

– заявил глава жюри.

Спайк подчеркнул, что у них "нет ни морали, ни совести". По словам режиссера, "мы должны выступить против таких гангстеров".

Главное о 74-м Каннском фестивале

Каннский фестиваль продлится с 6 по 17 июля.

Главной локацией традиционно стал Дворец фестивалей.

В этом году в жюри вошли: Мати Диоп; Мэгги Джилленгол; Джессика Хауснер; Клебер Мендонса Филью; Мелани Лоран; Тахар Рахим; Сон Кан Хо.

Изюминкой Каннского фестиваля 2021 станет то, что там впервые представят картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров.

На фестивале представлен также Украинский павильон.