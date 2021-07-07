Ни морали, ни совести: глава жюри Каннского фестиваля назвал Путина и Трампа гангстерами
7 июля 2021 , 21:28Читати новину українською
Источник:The Hollywood Reporter
Глава жюри Каннского фестиваля Спайк Ли во время пресс-конференции заявил, что миром правят "гангстеры". Режиссер подчеркнул: у них нет ни морали, ни совести
Во время фестиваля режиссер эмоционально ответил на вопросы грузинской журналистки. Спайк отметил, что гангстеры будут делать, что захотят.
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Этим миром правят гангстеры – Агент Оранж (Дональд Трамп), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонару) и Путин (Владимир Путин – 24 канал),
– заявил глава жюри.
Спайк подчеркнул, что у них "нет ни морали, ни совести". По словам режиссера, "мы должны выступить против таких гангстеров".Обратите внимание! Агентом Оранж называют смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения
Главное о 74-м Каннском фестивале
- Каннский фестиваль продлится с 6 по 17 июля.
- Главной локацией традиционно стал Дворец фестивалей.
- В этом году в жюри вошли: Мати Диоп; Мэгги Джилленгол; Джессика Хауснер; Клебер Мендонса Филью; Мелани Лоран; Тахар Рахим; Сон Кан Хо.
- Изюминкой Каннского фестиваля 2021 станет то, что там впервые представят картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров.
- На фестивале представлен также Украинский павильон.