Глава Apple упрекнул Цукерберга из-за скандала с Facebook

Глава компании Apple Тим Кук отреагировал на ситуацию с утечкой данных пользователей Facebook. Он заявил, что его компания не попала бы в такую ситуацию.

Об этом он сказал в интервью изданию Recode и каналу MSNBC, пишет tehnot.com.

Кук заявил, что необходимо заниматься саморегулированием, когда речь идет о конфиденциальности данных, но в этом случае Facebook уже опоздал, и теперь им надо думать, как это исправить.

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При этом глава Apple отметил, что его компания не торгует данными пользователей, а относится к защите информации как к праву любого человека.

"Мы бы заработали кучу денег, если бы начали монетизировать наших пользователей. Если бы клиенты стали нашим продуктом. Но мы не делаем этого, не вмешиваемся в вашу личную жизнь", – сказал Тим Кук.

Правда, ранее СМИ, ссылаясь на данные WikiLeaks, сообщали, что Apple сотрудничает с властями США и передает им данные пользователей. То же, кстати, было сделано для китайских пользователей iOS, когда компания пошла на сделку с властями КНР.