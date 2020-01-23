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      Глава Мексики хочет разыграть президентский самолет в лотерею

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      Президентский самолет Boeing 787 / glavcom.ua

      Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил разыграть государственный самолет Boeing 787 в лотерею. Обычно этим самолетом пользуются президенты и чиновники для рабочих поездок за границу. Однако действующий президент предпочитает рейсовые самолеты и не видит смысла содержать государственный борт.

      Как пишет The Guardian, это уже не первая попытка продать самолет. Ранее Boeing 787 пытались продать в Америке, но владельца так и не нашли. К слову, стоимость самолета составляла 130 миллионов долларов.

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      Президент Мексики предложил выпустить шесть миллионов билетов по цене 25 долларов каждый. Это позволит собрать 150 миллионов долларов. Если финансовое положение победителя не позволит эксплуатировать самолет, то ему помогут оплатить годовое обслуживание воздушного судна.


      Президентский самолет Boeing 787

      Кроме лотереи правительство Мексики не исключало возможность обменять его на медицинское оборудование из США, сдать в аренду на условиях почасовой оплаты или продать группе бизнесменов.

      Что известно про президентский самолет Boeing 787?Это широкофюзеляжный самолет с двумя двигателями. Его изготовила одна из самых известных компаний в мире – Boeing. В президентском Boeing 787 есть апартаменты, ванна, а в салоне может лететь только 80 человек. В стандартной комплектации самолет может перевозить 300 пассажиров.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Мексика
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