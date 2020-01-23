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      Голова Мексики хоче розіграти президентський літак у лотерею

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      Президентський літак Boeing 787 / glavcom.ua

      Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував розіграти державний літак Boeing 787 у лотерею. Зазвичай цим літаком користуються президенти та високопосадовці для робочих поїздок за кордон. Однак чинний президент надає перевагу рейсовим літакам і не бачить сенсу утримувати державний борт.

      Як пише The Guardian, це вже не перша спроба продати літак. Раніше Boeing 787 намагалися продати в Америці, але власника так і не знайшли. До слова, вартість літака складала 130 мільйонів доларів. 

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      Президент Мексики запропонував випустити шість мільйонів квитків ціною 25 доларів кожен. Це дозволить зібрати 150 мільйонів доларів. Якщо фінансовий стан переможця не дозволить експлуатувати літак, то йому допоможуть оплатити річне обслуговування повітряного судна.


      Президентський літак Boeing 787

      Окрім лотереї уряд Мексики не виключав можливість обміняти його на медичне обладнання з США, здати в оренду на умовах погодинної оплати або продати групі бізнесменів. 

      Що відомо про президентський літак Boeing 787?Це широкофюзеляжний літак, що має два двигуни. Його виготовила одна з найвідоміших компаній у світі Boeing. У президентському Boeing 787 є апартаменти, ванна, а у салоні може летіти лише 80 осіб. У стандартній комплектації літак може перевозити 300 пасажирів. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Мексика
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